Sanchez: “Il recupero va meglio, ho voglia di tornare in campo con l’Inter”

Nelle ore in cui l'Inter sta cercando di chiudere il tanto atteso accordo per un nuovo attaccante, uno dei centravanti che già fa parte della rosa di Simone Inzaghi e che attualmente è indisponibile per infortunio ha rilasciato un'intervista per parlare del suo recupero. Chiaramente si tratta di Alexis Sanchez, nelle gerarchie nerazzurre alle spalle di Edin Dzeko e Lautaro Martinez, ma - come ammesso dallo stesso ai microfoni di Mega - con una gran voglia di tornare in campo e far bene insieme ai propri compagni.