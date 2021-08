CdS – Inter, Correa si avvicina. Il ‘Gallo’ Belotti tra suggestione e strategia

Il fantasista argentino è l'obiettivo numero uno per l'attacco biancoceleste

A tal proposito, la Lazio avrebbe rifiutato una prima offerta nerazzurra da 5 milioni di euro più 25 per il riscatto. Claudio Lotito, che dovrebbe riconoscere il 20% della futura rivendita di Correa al Siviglia, non sarebbe al momento d'accordo né sul costo dell'operazione (chiede almeno 35 milioni di euro), né sulla formula d'acquisto. A favore dell' Inter , invece, la spinta di Tare e Sarri, i quali vorrebbero invece cedere il prima possibile il calciatore e voltare pagina, reinvestendo la somma in arrivo su un nuovo esterno.

Rimane a vista anche la cresta del GalloBelotti, altra tentazione nerazzurra venuta fuori nelle ultime 48 ore. Con il Torino le trattative per il rinnovo si sono interrotte in maniera piuttosto brusca e il suo contratto andrà in scadenza tra meno di 12 mesi. Per la sua cessione il presidente Cairo parte da una valutazione pari a 30 milioni di euro, anche se la situazione contrattuale del centravanti italiano potrebbe favorire un maxi sconto e l'apertura verso una formula di pagamento agevole. Resta da capire se l'interesse per l'attaccante è reale o se si tratta di una semplice strategia per mettere pressione alla Lazio per il Tucu.