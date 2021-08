TS – Inter, il grande sogno per l’attacco: dopo Correa l’assalto ad Insigne

L'esterno partenopeo è entrato nell'ultimo anno di contratto con il Napoli

Antonio Siragusano

Uscire rinforzata da questa sessione di mercato sarà per l'Inter un'impresa al limite dell'impossibile, dopo aver ceduto il miglior esterno e uno dei più forti attaccanti della Serie A. Ciò non esclude comunque la possibilità di riuscire a comporre un organico ancor più completo rispetto a quello della passata stagione, in grado di riuscire a far fronte alle esigenze di tutte le competizioni grazie ad una rosa sicuramente più lunga. A partire dal reparto offensivo, dove Lautaro e Lukaku per ben due anni sono stati costretti a fare gli straordinari.

Se l'acquisto di Joaquin Correa potrebbe dare a Simone Inzaghi un'alternativa in più di grande livello ai due titolari Lautaro e Dzeko, senza dimenticare che Alexis Sanchez è atteso al rientro dopo la sosta di settembre, per allungare ulteriormente l'attacco non si esclude un altro colpo oltre a quello dell'argentino. Secondo Tuttosport, infatti, l'Inter proverà fino all'ultimo a portare Lorenzo Insigne a Milano.

Il club nerazzurro è convinto che forzando la mano con il Napoli, inserendo eventualmente un profilo tanto caro a Luciano Spalletti come quello di Matias Vecino all'interno dell'operazione, potrebbe riuscire a spuntarla. A quel punto, oltre ai prestiti di Salcedo e Pinamonti, l'Inter troverebbe una collocazione in uscita anche per Martin Satriano, ad oggi considerato come quinto attaccante nel giro della prima squadra.