CdS – Da De Vrij a Giroud, la sfida tra Inter e Lazio ora si gioca anche sul mercato

Lazio e Inter domenica sera all’Olimpico si contenderanno una grande fetta dello scudetto ma i due club, nelle ultime finestre di mercato, spesso sono state protagonisti di duelli infuocati che hanno infiammato il calciomercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il primo risale all’acquisto a parametro zero di De Vrij nell’estate di due anni fa che ha scatenato diverse polemiche dopo la sfida Champions vinta dall’Inter all’ultima giornata di campionato e riaperta grazie ad un calcio di rigore procurato proprio dal centrale olandese. Proprio De Vrij tornerà domenica sera per la prima volta da avversario all’Olimpico.

A gennaio invece i due club si sono contesi Oliver Giroud. L’Inter lo ha corteggiato per tutto gennaio, la Lazio lo ha sognato nell’ultima settimana ma alla fine l’attaccante francese è rimasto al Chelsea. Poteva essere il rinforzo giusto per puntellare l’attacco delle due squadre coinvolte nella lotta scudetto, alla fine Conte e Inzaghi hanno alzato bandiera bianca e si sono dovuti arrendere.

