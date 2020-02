Inter-Milan, Conte (Inter Tv): ”Sento questa squadra mia. Primo tempo? Colpa mia ma solo i grandi sono in grado di rialzarsi”

A Conte non è mai piaciuto l’epiteto “Pazza Inter” ma il tecnico nerazzurro oggi ha dovuto ricorrere al vecchio dna della Beneamata per portarsi a casa un derby che sembrava ormai andato dopo i primi 45 minuti di gioco.

Al termine della partita, Conte si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la prestazione dei suoi: “Tornare indietro? A partita finita penso che è stato bello vincere in questa maniera, contro una squadra forte come il Milan che è diverso rispetto a quello dell’andata. Sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà, il primo tempo deve essere importante per noi perché dobbiamo capire che le partite vanno affrontate con la testa rispettando i pregi degli avversari e cercare di sfruttare i loro difetti. Non ci siamo riusciti, la colpa è anche mia. La partita la preparo anche io e quindi la responsabilità è mia”.

L’Inter di Conte: “A prescindere dal risultato, questa è la mia Inter. Sarebbe stata anche la mia Inter in caso di sconfitta, sento questa Inter mia. Stiamo cercando di trasmettere valori come quello del sacrifico. Nel primo tempo siamo andati in grandissima difficoltà, non è da tutti rialzarsi. I grandi sono quelli che riescono ad incassare i colpi ma restano in piedi e diventano ancora più forti”.

Subito testa al Napoli: “Mercoledì abbiamo una partita importante, c’è la semifinale di Coppa Italia. Siamo in una situazione in cui non possiamo snobbare niente e nessuno. Vogliamo sederci a tavola e vogliamo mangiare, noi vogliamo fare questo. Mi auguro che mercoledì ci sia il pubblico di oggi, è stato fantastico oggi”.

