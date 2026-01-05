Prossime partite Inter: pronostici e consigli

Momento cruciale della stagione dell’Inter ricco di appuntamenti in campionato e non solo. In attesa del ritorno della Champions League con le ultime due partite della fase campionato a gennaio contro Arsenal e Borussia Dortmund, i nerazzurri saranno chiamati a sfide delicate in Serie A e soprattutto all’appuntamento con la Supercoppa Italiana.

In questo articolo, dunque, vi proporremo costantemente i migliori consigli su pronostici e quote in tempo reale sugli impegni ufficiali dell‘Inter in arrivo. Seguici per scoprire le migliori giocate in vista delle prossime partite dei nerazzurri.

Prossime partite dell’Inter: le migliori quote

Un tour de force vero e proprio per la squadra di Cristian Chivu che a questo punto della stagione può davvero indirizzare le proprie ambizioni a seconda di quelli che saranno i prossimi risultati. Qui trovi una panoramica veloce dei nostri consigli sulle migliori giocate delle prossime partite dell’Inter, con accesso diretto ai pronostici dettagliati:

Parma-Inter – 7 gennaio 2026 – Serie A

Partita Miglior Pick Quota Vai al pronostico Parma-Inter Gol 1.91 → CLICCA QUI

Parma-Inter, 7 gennaio 2026

Partita ricca di spunti quella in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Ennio Tardini, dove andrà in scena Parma-Inter, match valido per la 19esima giornata di Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano all’appuntamento con i favori del pronostico, forti di una posizione di vertice in classifica e di una rosa superiore per qualità ed esperienza.

Resta però da valutare l’impatto del calendario fitto sul rendimento dell’Inter, chiamata a gestire le energie dopo le recenti fatiche tra campionato e coppe. Dall’altra parte c’è un Parma giovane e organizzato, che davanti al proprio pubblico ha spesso mostrato personalità e intensità, soprattutto contro le big.

Scommessa consigliata: Gol

Tornando al match tra Parma-Inter, la giocata consigliata è il segno Gol. I nerazzurri tendono a mantenere ritmi alti anche in trasferta, ma allo stesso tempo concedono qualcosa specialmente nei minuti finali. Gli emiliani, peraltro, dispongono di un reparto offensivo fatto di fantasisti di qualità e delle reti di Pellegrino. Dando uno sguardo ai precedenti, inoltre, storicamente questo duello ha quasi sempre riservato almeno un gol per parte.