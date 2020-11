Accadde Oggi – 7 novembre 1990: rimonta storica dell’Inter in Coppa Uefa contro l’Aston Villa: a San Siro è 3-0

Il 24 ottobre 1990 l’Inter di Giovanni Trapattoni esce sconfitta in maniera sonora da Villa Park. Contro l’Aston Villa i nerazzurri perdono per 2-0, ma è una sconfitta pesante dal punto di vista mentale. Sono infatti i sedicesimi di finale di Coppa Uefa e la porta per gli ottavi passa comunque dal ritorno al Meazza. Un ritorno che si gioca la notte del 7 novembre, trent’anni fa esatti, davanti a 80.000 persone che rendono la Scala del Calcio una bolgia.

L’Aston Villa è una squadra molto solida e fisica, ma all’Inter bastano solamente sette minuti per perforare il bunker inglese: lancio di Battistini da dietro la metà campo, Jürgen Klinsmann si incunea nella difesa avversaria e dopo aver subito una carica dal difensore, cade riuscendo però a battere a rete. Il portiere non può nulla, e l’Inter è già avanti. L’Inter continua nel suo gioco di pressing, ma non riesce a sfondare. Nel secondo tempo la svolta: vuoi per motivi di orgoglio, vuoi per le parole del Trap all’intervallo, ma i nerazzurri si divorano gli avversari, grazie ad un mix letale di aggressività e concentrazione.

Al 62° Lothar Matthaus batte una punizione dalla destra dell’area: il pallone è indirizzato sul primo palo, dove Pizzi prolunga di testa verso il secondo palo dove è appostato Berti che calcia di controbalzo di sinistro sul palo opposto siglando il 2-0. In questo momento la gara andrebbe ai supplementari, ma i nerazzurri capiscono che è proprio quello il momento per aggredire ulteriormente gli avversari. Al 74°, Brehme lancia sulla fascia Pizzi, che si invola e, dopo aver sbagliato il primo cross, azzecca il secondo. Sul secondo palo attende Alessandro Bianchi, il quale incrocia di destro al volo e batte ancora una volta Spink. 3-0 e Aston Villa a casa. San Siro esplode. E a fine anno sarà Coppa Uefa.

