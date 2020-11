TS – Inter, grana Nazionali. Da Lukaku a Skriniar: nuovo esodo da Milano. Conte spera in Mancini

Dopo la trasferta di Bergamo, Antonio Conte dovrà fare i conti con un’altra sosta delle Nazionali che ancora una volta porterà diversi giocatori lontani da Milano.

Nonostante l’invito di Marotta, Federazioni e commissari tecnici non hanno fatto sconti. Come riportato da Tuttosport fin qui è arrivata già la chiamata per Lukaku (Belgio), Vidal e Sanchez (Cile), Lautaro Martinez (Argentina), De Vrij (Olanda), Eriksen (Danimarca) e Hakimi (Marocco).

Ma non solo perché anche Milan Skriniar è stato convocato dalla Slovacchia nonostante il lungo periodo di stop causa Covid-19. Chiamata anche dalla Serbia per Aleksandar Kolarov. All’appello mancano i convocati dell’Italia, Conte spera che almeno Mancini possa risparmiare qualcuno. Di sicuro ci sarà Barella, da valutare D’Ambrosio e Gagliardini. Partiranno anche Brozovic e Perisic (Croazia).

