Inter, attacco al veleno dall’ex: “Poco corretti, solo chiacchiere”

E’ stato un vero e proprio ribaltone quello che la scorsa estate, dopo la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City, ha visto l’Inter protagonista. Il club nerazzurro si è liberato sul mercato di oltre 50 tesserati tra calciatori della prima squadra ed altri provenienti dal settore giovanile, accogliendo ben 12 volti nuovi a disposizione di Simone Inzaghi.

Non tutti, come può accadere in questi casi, hanno però gradito il trattamento ricevuto dall’Inter negli ultimi mesi. Tra questi, ad esempio, ricordiamo l’addio amaro che aveva annunciato nelle scorse settimane Danilo D’Ambrosio sui propri canali social dopo una lunghissima militanza coi colori nerazzurri, a causa della scadenza del contratto e del mancato rinnovo da parte del club.

Sul tema è tornato il suo agente Vincenzo Pisacane il quale, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha accusato apertamente la dirigenza dell’Inter ad eccezione di Ausilio: “Il mancato rinnovo ci è stato comunicato in maniera poco corretta. L’unica persona sempre chiara e sincera è stata Piero Ausilio. Mi sento di dover dire che soltanto il direttore ha detto la verità, il resto ha fatto solo chiacchiere. Avevano detto tutti che avremmo rinnovato il contratto e che premeva farlo. Poi a metà giugno ci è stato comunicato che Danilo era fuori dai piani dell’Inter. Preferisco non commentare oltre perché risulterei poco gentile”.