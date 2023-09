Dopo le voci diffuse nei giorni scorsi, finalmente il corpo tecnico della Nazionale Colombiana ha fatto ufficialmente chiarezza sulle condizioni di Juan Cuadrado. Lo scorso venerdì, infatti, aveva generato grande apprensione in casa Inter il problema fisico accusato da Cuadrado all’intervallo del match con il Venezuela che aveva costretto l’esterno a chiudere in anticipo la sua partita.

A rompere il silenzio è stato Luis Perea, collaboratore del commissario tecnico Nestor Lorenzo che nelle scorse ore si è presentato dinnanzi ai giornalisti in conferenza stampa. Nonostante sia rimasto molto cauto su un possibile impiego del calciatore per il match di questa notte contro il Cile di Alexis Sanchez, l’assistente ha rivelato l’entità dell’infortunio.

Queste le parole su Cuadrado: “Arriva alla partita con una tendinite, dopo l’ultimo match era molto affaticato. Successivamente, in alcuni allenamenti ha sentito di nuovo dolore e oggi ci ritroviamo nella condizione in cui dobbiamo aspettare l’evoluzione. Non sappiamo se sarà a disposizione, il nostro staff medico è già in contatto con l’Inter. Speriamo che possa farcela, ma ancora non sappiamo se riuscirà ad esserci”.

L’opinione di Passione Inter

Con il derby di sabato contro il Milan, l’Inter si appresta ad entrare in una fase calda e delicata della stagione. Con tanti impegni ravvicinati tra campionato e coppa, per Simone Inzaghi sarà fondamentale avere a disposizione tutti i propri effettivi, a partire da una pedina preziosa sulla fascia destra come Juan Cuadrado.