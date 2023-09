Di ritorno dagli impegni legati alle Nazionali, l’Inter è attesa ad un primo ciclo condensato di appuntamenti in questo avvio di stagione. La formazione nerazzurra dovrà innanzitutto scendere in campo il prossimo sabato nel derby con il Milan, mentre mercoledì sera farà l’esordio nella nuova edizione di Champions League in trasferta spagnola contro la Real Sociedad.

Ecco, senza voler andare troppo avanti, focalizziamoci sui prossimi due appuntamenti già rilevanti ai fini del percorso tra campionato e coppa. Nonostante i ballottaggi apertissimi a quattro giorni dal derby della Madonnina, l’impressione è che Simone Inzaghi dinnanzi al Milan di Stefano Pioli voglia schierare i titolarissimi che gli hanno garantito un inizio di stagione a punteggio pieno.

A prescindere da quello che sarà il risultato, nella testa del tecnico piacentino c’è già l’idea di andare incontro ad un primo ampio turnover tra il match europeo di San Sebastián e la successiva sfida di campionato contro l’Empoli. Nei prossimi dieci giorni, dunque, i tanti volti nuovi avranno con molta probabilità una chance importante per cercare di rimischiare le prime gerarchie delineatesi in questo avvio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Arnautovic dovrebbe dunque esordire facendo rifiatare Thuram, così come Frattesi potrebbe far accomodare Mkhitaryan in panchina per una gara. Grandi aspettative pure su Carlos Augusto, vice Dimarco e in attesa di una prima opportunità dall’inizio. Infine, aspettando il miglior Acerbi dopo l’infortunio del pre-campionato, Pavard sarà senz’altro protagonista delle rotazioni pensate da Inzaghi per la retroguardia.

L’opinione di Passione Inter

Con il derby di sabato contro il Milan, l’Inter si appresta ad entrare in una fase calda e delicata della stagione. Con tanti impegni ravvicinati tra campionato e coppa, per Simone Inzaghi sarà fondamentale avere a disposizione tutti i propri effettivi, a partire da una pedina preziosa sulla fascia destra come Juan Cuadrado.