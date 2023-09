E’ un treno ad altissima velocità il nuovo Dumfries che l’Inter e la Nazionale Olandese hanno ritrovato in questo avvio di stagione. Dopo l’assist servito a Lautaro contro il Monza e la rete di Cagliari, l’esterno si è ripetuto con numeri e prestazioni da top player anche in patria. Con la selezione Orange, infatti, nelle ultime due partite di qualificazione agli Europei Dumfries ha messo a segno quattro assist complessivi e si è pure procurato pure un rigore nell’ultimo match.

Numeri alla mano, Dumfries è diventato il calciatore in assoluto più decisivo nello scacchiere di Ronald Koeman, incassando i complimenti di una leggenda olandese come Van der Vaart: “Dumfries è la nostra grande stella. È davvero il nostro miglior giocatore in questo momento, è coinvolto in tutto. Ha fornito sette assist nelle ultime sette partite, ma avrebbero potuto essere anche di più. È sempre in movimento, parliamo di un grande calciatore. È il difensore ideale”.

L’esterno ex Psv, atteso quest’oggi di rientro ad Appiano insieme al connazionale De Vrij, ha motivato la sua crescita nelle parole riprese da Tuttosport: “Io cerco di essere importante, ma sono particolarmente orgoglioso della prestazione della squadra. L’anno scorso il mio inizio non è stato così positivo. Volevo incominciare la stagione in modo diverso e diventare più costante”.

L’opinione di Passione Inter

Con il derby di sabato contro il Milan, l’Inter si appresta ad entrare in una fase calda e delicata della stagione. Con tanti impegni ravvicinati tra campionato e coppa, per Simone Inzaghi sarà fondamentale avere a disposizione tutti i propri effettivi, a partire da una pedina preziosa sulla fascia destra come Juan Cuadrado.