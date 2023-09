Diventa giorno dopo giorno più solida l’amicizia instaurata dalla nuova coppia di bomber dell’Inter, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. I due attaccanti nerazzurri non si sono fatti certo intimorire della distanza degli ultimi giorni, ed anzi hanno cercato di mantenere costanti i contatti tra di loro con messaggi Whatsapp e telefonate.

Entrambi, come rivelato dal retroscena de La Gazzetta dello Sport, si informano delle rispettive condizioni fisiche, si incoraggiano a vicenda dandosi l’appuntamento al derby di sabato 16 settembre. Fondamentale in questo senso il ruolo di Lautaro Martinez che ormai da giorni sta cercando di mettere in contesto Thuram di ciò che lo attenderà a San Siro contro i cugini del Milan, provando anche a dargli qualche consiglio.

L’argentino del resto è stato fondamentale nel processo di ambientamento del francese a Milano. E’ stato in Giappone, in particolare, dove il capitano dell’Inter ha tentato subito di avvicinarsi al francese, ai primissimi passi della sua avventura nerazzurra. Un feeling nato dal primo istante che i due attaccanti hanno migliorato partita dopo partita anche in campo, sino ad arrivare alla prestazione magistrale esibita contro la Fiorentina.

L’opinione di Passione Inter

Con il derby di sabato contro il Milan, l’Inter si appresta ad entrare in una fase calda e delicata della stagione. Con tanti impegni ravvicinati tra campionato e coppa, per Simone Inzaghi sarà fondamentale avere a disposizione tutti i propri effettivi, a partire da una pedina preziosa sulla fascia destra come Juan Cuadrado.