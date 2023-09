Un tema tornato ad essere prioritario in casa Inter dopo la chiusura del calciomercato, riguarda i rinnovi di contratto. Il club nerazzurro, nel corso dell’ultima finestra estiva, si è reso protagonista di numerose operazioni. Dopo aver salutato oltre 50 tesserati tra prima squadra e calciatori venuti fuori dalla Primavera, in entrata sono arrivati 12 nuovi acquisti.

Una rosa completa in ogni reparto, una formazione con almeno due doppioni in ogni ruolo come richiesto da Simone Inzaghi alla dirigenza ad inizio mercato. Da oggi, dunque, si può cominciare a lavorare sui rinnovi. Come anticipato questa mattina in edicola da Tuttosport, sono innanzitutto tre gli interisti che i club vorrebbe blindare ad ogni costo e che non dovrebbero causare troppi affanni.

Il primo è Lautaro Martinez, bomber e capitano di questa Inter, legatissimo alla società e ai suoi tifosi. Tra i calciatori più pagati della rosa, il suo contratto andrà in scadenza nel giugno 2026. Dopo aver rifiutato i milioni offerti per lui dall’Arabia, non dovrebbe avere grandi problemi a legarsi ulteriormente ai nerazzurri.

Discorso analogo per altri due calciatori legatissimi all’Inter, anche loro in scadenza nel 2026: Nicolò Barella e Federico Dimarco. Il primo, appena la scorsa estate, aveva detto no alla ricca offerta del Newcastle per mostrare tutta la sua fedeltà al popolo nerazzurro. Il secondo, figlio del giovanile dell’Inter, ha un legame davvero molto forte con il club. Al più presto, per tutti e tre si comincerà a lavorare ai nuovi accordi.

