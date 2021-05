Inter-Udinese, Padelli (DAZN): “Successo indimenticabile. I tifosi ci fanno sentire amati e…”

Una partita per superare quota 90 punti ed allungare la striscia di vittorie di fila in casa

L'Inter scende in campo alle 15 per la sfida contro l'Udinese. Si tratta dell'ultima partita di campionato, campionato dominato e vinto dall'Inter di Antonio Conte che oggi festeggia il diciannovesimo titolo di Serie A della propria storia. In diretta a DAZN il calciatore nerazzurro Daniele Padelli ha parlato così della sfida di oggi e del successo stagionale: "Da quando abbiamo vinto ci fanno sentire amore e ringraziamento per quello che abbiamo fatto. Il viaggio sul pullman di oggi è qualcosa di indimenticabile...è inspiegabile a parole: devi viverla per capire cosa è realemente"