Inter-Udinese, Marotta (DAZN): “Futuro? Sono molto ottimista! Vincere qui è indimenticabile”

Udinese e non solo: il futuro dell'Inter passa da oggi. Ed il dg parla così

Una stagione che corona un ciclo iniziato due anni fa, quando Antonio Conte diventava ufficialmente il tecnico dell'Inter. Autore e protagonista di quella estate - ed anche della rinascita nerazzurra - fu anche Beppe Marotta, direttore generale del club meneghino. Proprio il dirigente interista ha parlato ai microfoni di DAZN a proposito dell partita di oggi ma anche del futuro dell'Inter: "Sensazione agrodolce, molti tifosi sono fuori e non possono condividere con la squadra il momento di alzare la coppa scudetto. E questo ci dispiace. Vincere questo scudetto è speciale? Ogni vittoria è gioia, ma vincere con l'Inter è indimenticabile per me e per tutti. E' frutto di sacrificio da parte di tutti con il supporto della società. Essere Campioni d'Italia è qualcosa di non banale, vuol dire essere i più forti sul panorama calcistico".