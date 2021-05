Inter-Udinese, panchina per Lukaku: c’è un motivo preciso. Indizio per il futuro di Conte?

Ci sarebbe un perché dietro la scelta di Conte

Antonio Conte ha scelto di non schierare dal 1' Romelu Lukaku per Inter-Udinese , ultimo match di Serie A: il tecnico nerazzurro ha infatti mandato in campo Pinamonti al fianco di Lautaro Martinez.

Secondo quanto riportato da Roberto Scarpini, direttore di Inter Tv, ci sarebbe un motivo ben preciso per la panchina di Lukaku. Conte non lo avrebbe schierato perché diffidato e in caso di ammonizione potrebbe saltare la prima dell'anno prossimo. Un indizio anche per il futuro dello stesso tecnico?