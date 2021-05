Inter-Udinese, per Lukaku non c’è riposo: è lui ad animare la festa sugli spalti!

Nella distinta degli undici titolari dell’Inter il suo nome non è presente, ma sull’importanza di Romelu Lukaku per i nerazzuri – sia in campo che fuori – è innegabile. L’episodio che conferma queste affermazioni...

Marco Accarino

