Zhang in Italia: ora gli affari dell’Inter possono entrare nel vivo

Il presidente dell 'Inter , Steven Zhang , continua a manifestare la propria vicinanza e il proprio interesse per le vicende nerazzurre. Dopo mesi lontano dall'Italia infatti, Zhang era tornato lo scorso gennaio, rimanendo accanto alla squadra fino a maggio. Dopo una breve vacanza, ora è tornato in azione, pronto a dare uno scatto decisivo alla operazioni in corso.

Come riportato da Sky Sport infatti, il presidente nerazzurro è in Italia già da questa mattina e ora la dirigenza può avere pieni poteri per chiudere le trattative. La prima della lista sarà l'ufficialità del rinnovo di Simone Inzaghi per la panchina. Seguiranno poi anche gli annunci di Onana e Mkhitaryan, e, se tutto si incastrerà come sembra per il momento, quello di Dybala. Poi la ciliegina sulla torta: l'assalto ad Asllani, Lukaku e Bremer, con sullo sfondo il solito spettro di una cessione importante.