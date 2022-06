Dall’Inghilterra – Inter-Chelsea, già avviata la trattativa per Lukaku

Secondo il quotidiano britannico, i contatti sarebbero stati molto positivi e tutte le parti in causa sarebbero piuttosto ottimiste: si può chiudere in pochi giorni. Il primo passo dell'Inter sarebbe stato quello di parlare ieri con il nuovo patron del Chelsea, Todd Boehly, in compagnia di un rappresentante dell'attaccante. I segnali incoraggianti ora devono diventare fatti: la scadenza del 30 giugno, che rappresenta la fine del Decreto Crescita, incombe. I nerazzurri insistono per cercare uno sconto per l'importo del prestito oneroso: non è da escludere l'inserimento di eventuali contropartite tecniche, su tutte Dumfries.