Analisi TOTALE Inter-Real Sociedad: preview, formazioni e avversarie ottavi

L’ANALISI DI INTER-REAL SOCIEDAD

L’Inter torna in campo per l’ultima gara stagionale del suo girone di Champions League e affronta la Real Sociedad, nella gara che deciderà chi finirà al primo posto nel girone D. All’andata i nerazzurri hanno battuto i pareggiato 1-1 in extremis, con la rete di Lautaro Martinez

La sfida di San Siro sarà diretta dall’arbitro lettone Sandro Schärer e il calcio d’inizio sarà alle ore 21. Il match sarà trasmesso in chiaro su Canale 5, ma sarà disponsibile anche su Sky Sport e Mediaset Infinity. Che tipo di partita attende l’Inter? Proviamo a capirlo nella nostra analisi.

