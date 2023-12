I numeri IMPRESSIONANTI di Bisseck in Inter-Udinese 4-0

La prestazione di Yann Bisseck in Inter-Udinese 4-0 è stata ampiamente positiva. L’ex Aarhus, impiegato come terzo di difesa a destra, non ha tremato e ha risposto presente, premiando la scelta di Simone Inzaghi di schierarlo da titolare per la prima volta in Serie A.

I numeri del centrale difensivo sono impressionanti e ne fanno uno dei migliori in campo della sfida di San Siro, visto che primeggia in diverse statistiche:

126 palloni giocati, numero più alto della partita



107 passaggi riusciti (95%), nessuno ha fatto meglio.



18 passaggi riusciti sulla trequarti. È secondo dietro Barella (27)



2 dribbling riusciti, il migliore fra gli interisti. Meglio di lui solo Ebosele e Payero dell’Udinese (4)



10.449km percorsi, secondo miglior interista dietro Barella



L’opinione di Passione Inter

L’inserimento ottimale di Yann Bisseck in questa Inter può rivelarsi un fattore chiave. Il calendario è molto fitto e, fra corsia di destra e reparto difensivo, la penuria di uomini continuerà ancora per un po’. Pavard potrebbe tornare in panchina con la Lazio, ma ovviamente dovrà essere dosato per garantirgli un rientro graduale dopo il brutto infortunio. Dumfries e De Vrij, invece, si rivedranno solo dopo Natale.

Bisseck, dunque, sarà chiamato nuovamente in causa. Alla finestra ci sono impegni fondamentali: Real Sociedad in Champions (martedì 12), Lazio (domenica 17), Bologna in Coppa Italia (mercoledì 20) e Lecce (sabato 23).