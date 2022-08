Mercato – Skriniar-Psg, Sassuolo-Pinamonti e Sanchez: le Inter news del momento

Le ultimissime sui movimenti del club nerazzurro

Antonio Siragusano

Si apre finalmente la settimana che porterà al debutto della nuova Serie A. Dopo le prime impressioni del campionato, l'Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo sabato sera per la prima stagionale in trasferta contro il Lecce. Una formazione, quella nerazzurra, che ha lavorato bene in queste prime settimane, ma che a tre settimane dalla chiusura del calciomercato non può ancora dirsi al completo.

Numericamente manca ancora un vice de Vrij, che prenda il posto di Ranocchia alle spalle dell'olandese. Come raccontato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'Inter potrebbe ancora rischiare di perdere uno dei suoi big in rosa. I principali indiziati rimangono Skriniar e Dumfries, rispettivamente nel mirino di Psg e Chelsea. Da Parigi assicurano che nei prossimi giorni verrà fatto un nuovo tentativo per il centrale dopo i primi andati a vuoto nel mese di giugno. Situazione da tenere sotto controllo considerata l'importanza del difensore slovacco nelle retroguardia interista.

Qualora Skriniar andasse via, ovviamente per l'Inter sarebbe un grande problema. Il club nerazzurro preferirebbe infatti trattenere il difensore e far cassa con le cessioni di Pinamonti e Casadei, sperando di poter investire una piccola parte del bottino per un centrale che piace come Akanji. Sullo sfondo rimane sempre il nome di Acerbi, poco gradito ai dirigenti ma senz'altro conveniente sul piano economico.

Altro nome del momento è quello di Andrea Pinamonti. Dopo la brusca frenata dell'Atalanta, riecco spuntare il Sassuolo sul classe 1999. In procinto di lasciare andare Giacomo Raspadori verso il Napoli, il club emiliano potrebbe tentare l'assalto da 20 milioni di euro più recompra in favore dei nerazzurri per convincere l'Inter.

Rimanendo sugli attaccanti, quella di oggi potrebbe essere la giornata della firma di Alexis Sanchez. Il centravanti cileno si è avvicinato sempre più ad un accordo con il club nerazzurro per la rescissione del contratto. Al Marsiglia lo attendono già in settimana, anche se qualche intoppo di natura burocratica potrebbe in realtà rallentare l'affare coi francesi.

Sul fronte delle uscite occhi puntati anche su Cesare Casadei. In settimana potrebbe arrivare l'offerta ufficiale da parte del Chelsea dopo il primo sondaggio dei giorni scorsi. Verso il rientro in Francia Lucien Agoume, mentre sempre con la formula del prestito Salcedo potrebbe finire in Serie B.