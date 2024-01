Chi è Tosin Adarabioyo, il nuovo obiettivo per la difesa dell’Inter

Con Tiago Djaló alla Juventus, l’Inter è pronta a battere vie alternative, senza rinunciare al modus operandi che più l’ha caratterizzata nelle ultime sessioni di mercato: il colpo a parametro zero. Come vi abbiamo raccontato, il nuovo piano di Marotta e Ausilio risponde al nome di Tosin Adarabioyo, difensore centrale del Fulham, cresciuto nelle giovanili del Manchester City.

Carriera Adarabioyo

Classe 1997, ha iniziato la sua carriera da professionista giovanissimo. Nella stagione 2015/16 ha fatto il suo esordio con il Manchester City, in FA Cup. Un anno più tardi è arrivata anche la prima apparizione in Champions League, sotto la guida di Pep Guardiola. Adarabioyo è diventato così il più giovane di sempre dei Citizens a esordire nella massima competizione europea per club.

La sua carriera, tuttavia, è decollata definitivamente con il passaggio al Fulham, nel 2020. Lì il centrale inglese ha trovato continuità e prestazioni. Nella sua prima stagione ha collezionato 33 presenze e 2.954 minuti in Premier League, ma è arrivata la retrocessione.

Nella stagione successiva, tuttavia, il Fulham ha ottenuto la promozione e Adarabioyo ha dato il suo contributo, giocando da titolare fisso con 44 presenze complessive in stagione.

Nell’anno del ritorno in Premier League (2022-23), ha confermato il suo status da titolare collezionando 29 gettoni con una rete. La stagione attuale è invece cominciata in ritardo a causa di un’operazione all’inguine che lo ha tenuto fuori dai campi fino alla fine di novembre, quando è tornato in occasione della 13a giornata di Premier League contro il Wolverhampton.

Adarabioyo skills e caratteristiche

Fin dalle sue prime apparizioni a Manchester, a spiccare è sempre stata la sua prestanza atletica: non solo i suoi 196 centimetri d’altezza, ma anche una grande facilità di corsa. Queste caratteristiche lo rendono polivalente, utile per difendere sia in area di rigore, sia con un pressing aggressivo, portato a molti metri dalla propria porta.

Ma c’è di più. Cresciuto all’ombra di Guardiola, il difensore britannico abbina al fisico anche un’ottima proprietà di palleggio. Una caratteristica importante, che lo renderebbe perfetto per una squadra come l’Inter, che negli ultimi anni ha fatto del fraseggio in costruzione una sua caratteristica peculiare.

Conclusioni

A giocare a favore dell’operazione Adarabioyo, come detto, c’è anche la sua situazione contrattuale. In scadenza a giugno con il Fulham, il giocatore per il momento non ha rinnovato. Per lui si preannuncia un derby meneghino con il Milan, visto che anche la società rossonera ha notato le sue prestazioni ed è pronta all’asta per portarlo all’ombra della Madonnina.