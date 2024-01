Zhang, spunta un DOCUMENTO che svela il futuro dell’Inter

Il mese di maggio 2024, ormai lo sappiamo, sarà decisivo per le sorti dell’Inter in merito al tema societario. Steven Zhang, infatti, è chiamato a ripagare il prestito ad Oaktree, che ha finanziato il presidente nerazzurro – tramite la società Grand Tower – nel 2021 per 275 milioni di euro più gli interessi, che fanno lievitare la cifra totale a 380 milioni di euro. In caso contrario, viste le quote dell’Inter in pegno, il club passerà nelle mani del fondo californiano.

Spesso, in questi anni, si è messa a paragone la situazione Zhang-Oaktree con quella Yonghong Li-Elliott del 2018, quando il club rossonero passò al fondo in seguito alla mancata restituzione del denaro da parte del cinese. Tuttavia, c’è un documento di cui Panorama è entrato in possesso grazie all’avvocato Michele La Francesca, che svela un dettaglio finora rimasto nascosto e che ci dice qualcosa sul futuro dell’Inter.

Si tratta dell’atto di costituzione del pegno, circa 30 pagine in cui si possono consultare gli accordi presi da Zhang con Oaktree nel 2021. Ebbene, si è sempre pensato che – qualora il presidente non dovesse restituire i soldi al fondo – perderebbe l’Inter di fatto gratis.

Non è proprio così, visto che Zhang ha fatto inserire una clausola, qualora Oaktree si trovasse a escutere il pegno e quindi prendersi l’Inter. In cosa consiste? Prima che il fondo si appropri del club, bisognerà fare una stima dell’equo valore di mercato dell’Inter per confrontarlo con quei 380 milioni di credito vantato dai californiani. Se così fosse, Oaktree dovrebbe versare a Zhang la differenza.

Un esempio pratico è fornito proprio dall’avvocato La Francesca: se al momento dell’escussione, a maggio 2024, il valore di mercato dell’Inter fosse di 1,2 miliardi, bisognerebbe sottrarre a questi i 750 milioni di impegni finanziari del club nerazzurro e poi anche i 380 milioni vantati da Oaktree. La differenza, in questo caso 70 milioni di euro, dovrebbe essere versata proprio a Zhang. Quest’ultimo, inoltre, può contare anche sui 125 milioni rimanenti dal prestito e non ancora investiti.

Insomma, il documento ci dice molto sul futuro dell’Inter, svelando un dettaglio finora non emerso: Zhang non perderebbe l’Inter gratis, se non restituisse i soldi a Oaktree entro cinque mesi.