Zielinski dice sì, ma l’Inter ha ancora un TIMORE

L’Inter è sempre più vicina all’ingaggio di Piotr Zielinski. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il club nerazzurro senta di aver fatto tutte le mosse giuste per convincere il giocatore del Napoli.

E, in effetti, la proposta nerazzurra potrebbe presto diventare un contratto a tutti gli effetti. Nessuna squadra, sia il Napoli o la Juventus, più volte accostata al polacco, è stata fin qui in grado di avvicinarsi all’offerta di un triennale da 4,5 milioni di euro netti più bonus, con anche l’opzione di rinnovo per una quarta stagione.

L’Inter si sente in pole position, visto anche lo scarso interesse di Zielinski per altri tipi di soluzioni, come ad esempio quella araba. Tuttavia, come scrive la Rosea, I tempi della firma sono ancora un po’ lontani e nell’ambiente nerazzurro si vuole mantenere la prudenza, visto anche quanto accaduto con Tiago Djaló, con il quale l’accordo era totale prima dell’inserimento della Juventus.

L’opinione di Passione Inter

L’arrivo di Zielinski a costo zero sarebbe un’ottima soluzione per rafforzare il centrocampo senza bisogno di una spesa esorbitante. Il polacco è un giocatore di primissimo livello del campionato italiano e riuscirlo a portare all’Inter a parametro zero dimostrerebbe ancora una volta il lavoro efficace della dirigenza nerazzurra sui parametri zero.