L’Inter deve CEDERE: pronto l’ADDIO di un TITOLARISSIMO

Con il mercato di gennaio ancora in corso, l’Inter è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Non solo per quanto riguarda le entrate. I nerazzurri, infatti, dovranno fare ancora una volta i conti con un mercato nel quale gli investimenti dovranno essere finanziati da eventuali cessioni, anche di alcuni titolari.

Il principale indiziato in questo senso, come riporta La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere Denzel Dumfries. La dirigenza dell’Inter è pronta a sacrificare l’esterno olandese, in virtù anche delle difficoltà che si stanno incontrando per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2025.

Una cessione di Dumfries in estate, allora, eviterebbe ai nerazzurri lo scenario spiacevole di ritrovarsi la prossima stagione con un giocatore in scadenza di contratto, che potrebbe anche lasciare la squadra a parametro zero.

L’opinione di Passione Inter

La cessione di Dumfries come occasione per finanziare il mercato era già stata paventata nel corso della passata stagione e ora sembra farsi più concreta, non solo per la sua situazione contrattuale. L’acquisto di Buchanan, infatti, va letto in questa direzione: l’obiettivo, infatti, sembra essere quello di sfruttare questi mesi per preparargli il terreno da sostituto dell’esterno olandese.