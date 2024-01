Maresca CONVINCE Sensi: ora il Leicester è a un passo

Salgono di ore in ora le probabilità di un addio di Stefano Sensi all’Inter già in questa sessione di mercato. Il centrocampista, infatti, ha dato il suo benestare al trasferimento al Leicester dopo aver parlato con Enzo Maresca, allenatore delle Foxes. Ora serve l’accordo con il club nerazzurro.

L’Inter, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe disposta a lasciar partire il giocatore a fronte di un’offerta da 2 milioni di euro, alla quale il club inglese si starebbe avvicinando sempre di più. L’addio di Sensi, peraltro, permetterebbe un risparmio di 2 milioni di euro lordi di ingaggio.

Si attende, dunque, l’ultimo affondo del club inglese, ampiamente in testa nella seconda divisione inglese. E anche la possibilità per Sensi di giocare in Premier League nella prossima stagione è un fattore da non sottovalutare nella buona riuscita della trattativa. Probabile un suo sbarco in Inghilterra già la prossima settimana.

L’opinione di Passione Inter

Dopo un ultimo tentativo di rilancio non andato a buon fine, l’avventura di Sensi all’Inter sta per chiudersi definitivamente. Il centrocampista ha abbagliato il pubblico nerazzurro nei suoi primissimi mesi a Milano, ma il resto è stata una sequela di infortuni e delusioni. In estate sembrava potersi ritagliare un ruolo nelle rotazioni di Inzaghi, ma così non è stato e l’addio anticipato sembra essere la soluzione migliore per tutti.