L’Inter RINUNCIA a un obiettivo a centrocampo per due MOTIVI

Il taccuino degli obiettivi di mercato dell’Inter è molto lungo, con la dirigenza nerazzurra che vuole vagliare diverse opportunità per riuscire a muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza. Dalla lista, però, potrebbe essere stato depennato un nome che era tenuto in grande considerazione nei mesi scorsi.

Si tratta di Andrea Colpani del Monza. Come riporta Tuttosport, sembra molto improbabile che l’Inter voglia investire una cifra importante per il giocatore del Monza, compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. E i motivi sono due.

Il primo è legato all’accordo raggiunto con Zielinski, che renderebbe meno impellente il bisogno di un rinforzo importante a centrocampo. Il secondo è la crescita di Valentin Carboni, proprio al Monza. La dirigenza nerazzurra, allora, potrebbe puntare direttamente sul gioiello del proprio vivavio, senza investire economicamente su un giocatore dalle caratteristiche simili.

Colpani è un profilo che piace all’Inter, tanto che in estate si era pensato a lui come alternativa a Samardzic. Tuttavia, il corso della stagione starebbe cambiando i piani di mercato nerazzurri, sempre impegnata a capire in quali reparti profundere le proprie risorse economiche.

L’opinione di Passione Inter

Colpani ha avuto un avvio di stagione molto brillante, ma nelle ultime settimane le sue prestazioni hanno subito una flessione evidente. Anche questo calo nel rendimento potrebbe aver fatto scaturire ulteriori riflessioni in casa nerazzurra, vista anche la crescita di Carboni e la possibilità di avere ottime alternative a costo zero.