Il DOPPIO scenario che rende Zielinski un colpo PERFETTO

L’Inter è da tempo al lavoro sul possibile arrivo a parametro zero di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco avrebbe già accettato l’offerta dei nerazzurri e il suo arrivo a giugno sembra essere sempre più vicino. Un’operazione molto importante per l’Inter sotto diversi punti di vista.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo motivo è tecnico: l’arrivo di Zielinski aggiungerebbe ulteriore qualità a un centrocampo che già ora può contare su Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Frattesi pronto a subentrare.

L’altro motivo, invece, è di carattere economico e riguarda la grande novità arrivata nel 2024: l’abolizione del Decreto Crescita. In questo scenario, l’operazione Zielinski sarebbe perfetta. L’Inter, infatti, è ora ancora più incentivata a puntare sui giocatori in scadenza, specie se provenienti dal campionato italiano.

L’opinione di Passione Inter

La dirigenza dell’Inter è da diverso tempo molto attenta ai profili a parametro zero. E, a livello di operazione di mercato, un’opportunità migliore di Zielinski è difficile da trovare, sia per qualità tecnica del giocatore che per impatto sul bilancio nerazzurro.