Rosa al completo: Inzaghi prepara una mossa a SORPRESA

Domani sera, sul campo del Monza, l’Inter inizierà il suo girone di ritorno con un chiaro obiettivo in testa: vincere per proseguire la sua corsa verso lo Scudetto. E dopo diverse partite, Inzaghi avrà la rosa praticamente al completo.

Uno scenario che fa felice e il tecnico e che gli offre maggiori soluzioni tecniche e tattiche. Non a caso, come riferito da Tuttosport, Inzaghi starebbe studiando anche una novità per trovare maggiori soluzioni in attacco.

Si tratta dell’avanzamento di Buchanan in appoggio a una delle due punte, in modo da far rifiatare uno tra Thuram e Lautaro Martinez. Il canadese, d’altronde ha un passato da esterno d’attacco in un tridente e sarebbe più adatto al ruolo rispetto all’avanzamento di centrocampisti come Mkhitaryan, Frattesi o Klaassen.

L’opinione di Passione Inter

Le difficoltà di Arnautovic e soprattutto di Sanchez devono necessariamente spingere Inzaghi a delle riflessioni e a delle possibilità novità tattiche. Buchanan, effettivamente, potrebbe aggiungere delle caratteristiche inedite, sebbene un suo avanzamento sulla linea degli attaccanti vada più visto come una mossa “in emergenza” che come una vera e propria alternativa.