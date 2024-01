Fasce SCARICHE senza Dimarco: il DATO che preoccupa Inzaghi

Contro il Monza, Inzaghi dovrebbe tornare ad avere a disposizione tutta la rosa, dopo settimane in cui gli infortuni hanno limitato le risorse del tecnico. In particolare, ci sarà il ritorno in campo di Dimarco, la cui assenza si è fatta sentire, soprattutto a livello di impatto offensivo.

L’esterno nerazzurro, infatti, ha messo a segno 3 gol e 4 assist in questa prima parte di campionato e il suo infortunio ha privato l’Inter di questo contributo, arrivato poi insieme all’assenza del titolare di destra, Dumfries.

L’olandese, sostituito dal più difensivo Darmian, è tornato in campo da titolare, ma contro il Verona è parso tutt’altro che brillante, mentre Carlo Augusto, pur dimostrandosi un ricambio di alto livello, non è riuscito a incidere troppo in fase offensiva.

Fatto sta che da un mese l’Inter da oltre un mese non trova il gol dei suoi esterni: l’ultimo in Serie A è stato firmato proprio da Dimarco contro l’Udinese (con l’eccezione della rete di Carlos Augusto in Coppa Italia). Un trend da invertire al più presto, anche grazie anche all’inserimento di Buchanan, vista l’importanza degli uomini di fascia nel gioco di Inzaghi.