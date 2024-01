Saltato Djaló, l’Inter ha il NUOVO piano a ZERO per l’estate

Dopo aver corteggiato per mesi Tiago Djaló, destinato ora alla Juventus, l’Inter non ha abbandonato l’idea di prendere un nuovo difensore per la prossima estate. E la modalità resta quella pensata in origine per il difensore portoghese: il colpo a zero.

A questo proposito, saltata la trattativa per Djaló, in Viale della Liberazione è allo studio un nuovo piano che – come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa – risponde al nome di Tosin Adarabioyo. Il difensore inglese di origini nigeriane, attualmente in forza al Fulham, è considerato un profilo molto interessante per vari motivi.

SI tratta di un classe 1997: un’età che – specialmente per un difensore – lascia spazio a ulteriori margini di crescita, sebbene si tratti di un calciatore già rodato dagli anni in Inghilterra. Adarabioyo, infatti, è cresciuto nelle giovanili del Manchester City e ha fatto il suo debutto in Premier League nella stagione 2020-21.

Su di lui, però, bisogna segnalare anche l’interesse forte da parte del Milan, che come l’Inter è alla ricerca di un colpo a zero in difesa per la prossima estate. I nerazzurri, da par loro, pur avendo scoperto in Bisseck un giocatore su cui puntare con decisione nei prossimi anni, devono fare i conti con un reparto difensivo che conta tre giocatori sopra i 30 anni: Darmian (34), Acerbi (36 a febbraio) e De Vrij (32 a febbraio).