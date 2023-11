1 di 6

L’ANALISI DI BENFICA-INTER

Benfica-Inter è stata una partita in cui è successo di tutto. I nerazzurri hanno approcciato malissimo la gara, andando sotto di 3 reti nel primo tempo, ma avendo comunque la forza di rimontare nei secondi 45 minuti, grazie alle reti di Arnautovic, Frattesi e Sanchez. Una bella scarica di adrenalina prima dello scontro diretto in campionato contro il Napoli. In attesa di domenica, allora, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dalla sfida dell’Estadio Da Luz.

