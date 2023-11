Tanti rinnovi in programma in casa Inter: ecco l’AGENDA completa

Tra le missioni principali della dirigenza dell’Inter ci sono diversi rinnovi di contratto, in modo da consolidare il gruppo con la quale Inzaghi sta ottenendo diversi ottimi risultati. Sono tanti i giocatori con i quali la dirigenza è in trattativa.

Come racconta il Corriere dello Sport, sembra ormai esserci la certezza per i rinnovi di Mkhitaryan e Dimarco, con i quali l’accordo potrebbe essere raggiunto anche entro la fine del 2023. Bisognerà invece attendere quasi sicuramente il 2024 per i prolungamenti di contratto di Dumfries, Lautaro Martinez e Barella.

L’opinione di Passione Inter

Le tante trattative intraprese dall’Inter in questi mesi mostrano la voglia nerazzurra di blindare il gruppo attuale e di guardare al futuro partendo da solide basi. In un periodo nel quale le risorse economiche sono limitate, la programmazione è un elemento fondamentale per il successo.