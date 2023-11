Marotta INFASTIDITO dall’agente di Nandez: trattativa CHIUSA?

Le parole di Pablo Bentacour, agente di Nahitan Nandez, avevano riacceso negli scorsi giorni l’interesse attorno al centrocampista del Cagliari, già in passato accostato all’Inter. Eppure, queste dichiarazioni non hanno fatto piacere a Marotta, che ha voluto smentirle categoricamente nel pre-partita della gara con il Benfica.

Secondo il Corriere dello Sport, però, il giocatore potrebbe comunque rimanere un’opportunità di mercato intrigante per i nerazzurri, visto il contratto in scadenza a giugno. Tuttavia, è chiaro come quanto accaduto abbia messo un po’ di fibrillazione in casa Inter, raffreddando la pista.

Parlare in modo così aperto di una possibile trattativa con i nerazzurri è parso quantomeno inopportuno. Specie in un momento, come sottolinea Tuttosport, nel quale gli occhi sono puntati sul rientro di Cuadrado da un lungo infortunio.

L’opinione di Passione Inter

Le condizioni di Cuadrado sono sicuramente da monitorare ed è comprensibile come l’Inter si stia guardando attorno per tutelarsi nel caso il colombiano non riesca a dare garanzie nelle prossime settimane. Tuttavia, è normale che a livello dirigenziale i nerazzurri non possano accettare di veder rivelati i loro piani di mercato così a cuor leggero.