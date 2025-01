Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Empoli 3-1

L’Inter torna a vincere a San Siro e lo fa per la prima volta in questo 2025 grazie al 3-1 rifilato all’Empoli con tutte le reti che sono maturate nella ripresa. Le firme sul match sono state messe da Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram.

L’aspetto dei tantissimi gol segnati è uno degli insegnamenti che ci portiamo dietro da questa partita come anche la necessità di migliorare le statistiche difensive nelle partite giocate in casa. Non sono però gli unici spunti che Inter-Empoli ci ha lasciato.

Ecco di seguito alcune cose che abbiamo imparato da questa partita dei nerazzurri, ne abbiamo elencate cinque:

1) Cambi: l’Inter non aveva in campo dei titolari come Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram. Si è vista la differenza che c’è ancora oggi tra le prime scelte e le seconde linee soprattutto poi quando sono entrati nel finale Mkhitaryan e Thuram che hanno fatto la differenza.

2) Gli acquisti a parametro zero: Taremi e Zielinski non riescono ancora ad incidere. Soprattutto il polacco poteva cercare di usare la sua qualità nei tiri dalla distanza per provare di sbloccare una partita così sbloccata. Saranno comunque importanti e Inzaghi ci punta ancora.

3) Raffica di gol: negli ultimi 65 anni solo tre squadre sono riuscite a segnare 51 gol dopo 20 giornate di campionato e l’allenatore è sempre Inzaghi in tre anni differenti. Si tratta della Lazio nel 2017/18, dell‘Inter nel 2021/22 e di quest’anno. Questo ottimo dato arriva grazie a Thuram che ha già raggiunto quota 13 gol come il suo totale dell’anno scorso, meriti anche per Lautaro che ha pareggiato Icardi nella classifica marcatori di tutti i tempi dell’Inter e anche applausi per Dumfries che sta segnando con continuità.

4) Difesa battuta: l’Inter ha già subito 13 gol in casa in questo campionato, in tutta la passata stagione sono stati 11 su tutte le 19 partite disputate a San Siro. Urge quindi migliorare il dato sui gol concessi in casa perché è già stato superato quello totale della passata annata.

5) Esposito: un rammarico perderlo per i 5 milioni che l’Empoli sicuramente investirà per riscattarlo. Si tratta di un giocatore che l’Inter non ha in rosa e che potrebbe creare qualche rimpianto in futuro, con quello di ieri ha trovato la sua decima rete in stagione tra Serie A e Coppa Italia.