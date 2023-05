Cinque cose che abbiamo imparato da Milan-Inter 0-2

1 di 6

L’ANALISI DI MILAN-INTER

Milan-Inter 0-2. A scriverlo quasi non ci si crede. Difficile che le aspettative potessero essere più rosee di così. Nell’andata della semifinale di Champions League, i nerazzurri hanno battuto i rossoneri nettamente, con anche qualche rimpianto per non aver arrotondato ulteriormente il risultato. In ogni caso, la squadra di Inzaghi è a metà dell’opera e servirà un’altra grande prestazione per concretizzare quanto di buono fatto. Già in febbrile attesa per il ritorno, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dal successo di San Siro.

SCORRI SCHEDE>>>