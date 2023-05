Da quando è passato all’Inter, per Calhanoglu il Derby è diventato un costante scontro con i tifosi del Milan. In campionato, il turco, insultato dalla Curva rossonera, aveva subito messo a segno subito dopo l’assist per il gol. Ieri sera, è successo di nuovo!

Nei due video qui sotto, infatti, si può ammirare il perfetto parallelo tra i due Derby. A febbraio, fu Lautaro Martinez a segnare, questa volta Dzeko. La sostanza non cambia: Calhanoglu fa assist e la curva del Milan si ammutolisce!