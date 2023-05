Onana è un leader: che numeri in Champions League!

Non è stato il grande protagonista di Milan-Inter, ma anche per André Onana la serata di San Siro è stata strepitosa, con il portiere nerazzurro che raggiunge numeri sempre più importanti in Champions League.

Con il 2-0 di ieri sera, infatti, Onana ha aumentato ancora il numero di clean sheet con la maglia dell’Inter. Il portiere camerunense è riuscito a mantenere la porta inviolata in 7 partite su 11 in questa edizione della Champions League. Inoltre, escluso il ritorno con il Benfica, non ha subito gol nelle altre 4 gare ad eliminazione diretta.