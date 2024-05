Cinque cose che abbiamo imparato dalla stagione dell’Inter

1 di 6

È finita una stagione che ricorderemo per sempre e chissà per quanto tempo racconteremo. Quella in cui l’Inter di Simone Inzaghi si è aggiudicata lo storico scudetto della seconda stella al termine di un campionato senza storia fin dall’inizio in termini di forza espressa, da febbraio in termini di classifica. I nerazzurri hanno anche aggiunto la ciliegina della Supercoppa Italiana, confermando una tradizione che con il tecnico piacentino alla guida la vede alzare ogni stagione due trofei.

Rimangono le pecche della Coppa Italia (che però era già stata vinta per due volte consecutive) e soprattutto della Champions League, sulla quale si lavorerà per fare meglio in vista del 2024-25, accompagnati dalla nuova proprietà Oaktree. Andiamo quindi ad analizzare le cinque cose che abbiamo imparato da questa stagione dell’Inter.

SCORRI SCHEDE>>>