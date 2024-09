Come cambia l’Inter con l’infortunio di Dimarco

L’infortunio di Federico Dimarco è senza dubbio pesante per l’Inter e lo terrà fuori con tutta probabilità almeno per la partita contro il Manchester City, ma la sua presenza non è scontata neppure per il derby contro il Milan di domenica prossima.

Il tecnico Simone Inzaghi sarà così costretto a rinunciare a una delle principali fonti di gioco della sua squadra, peraltro in gran forma e risultato migliore in campo in una serata opaca come quella di Monza. In vista del Manchester City, la scelta dell’allenatore per sostituire il numero 32 sembra scontata e porta all’impiego di Carlos Augusto come esterno a tutta fascia.

Il riposo totale concesso ad Alessandro Bastoni in Brianza è una buona notizia nella cattiva notizia, perché il difensore sarà al 100% contro il City e permetterà al brasiliano di traslocare nuovamente nei cinque di centrocampo. Tuttavia, c’è un’altra opzione alla quale Inzaghi potrebbe attingere, soprattutto in caso di (malaugurata) assenza di Dimarco anche nel derby, qualora Carlos Augusto tornasse scarico a livello energetico dall’Inghilterra.

La soluzione sarebbe quella di schierare Matteo Darmian a sinistra, con Denzel Dumfries titolare nel derby per ingaggiare l’ormai epico e sistematico duello, tecnico e caratteriale, con Theo Hernandez. Staremo a vedere, ma la speranza di tutti ad Appiano Gentile è che Dimarco sia a disposizione già nel derby.