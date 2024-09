Inter-Dumfries, rinnovo ‘low cost’: i dettagli del nuovo contratto

Ci siamo, finalmente Denzel Dumfries sta per rinnovare il suo contratto in scadenza con l‘Inter. Scongiurato il rischio di nuovi casi Skriniar, dunque, con il difensore olandese che si legherà ai nerazzurri ancora per diverse stagioni.

Dopo una lunga trattativa decollata la scorsa estate durante gli Europei, è arrivata l’intesa tra le parti. Dumfries andrà a guadagnare 4 milioni di euro, gli stessi garantiti a Dimarco dopo l’ultimo rinnovo. Grazie ai benefici del Decreto Crescita, però, il nuovo contratto peserà sulle casse dell’Inter poco più di 5 milioni.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’esterno – che contro il Manchester City tornerà dal primo minuto dopo la rete decisiva siglata a Monza – ha già detto sì alle condizioni offerte da Marotta e Ausilio. Una volta risolti gli ultimi dettagli, Dumfries firmerà con l’Inter un triennale con opzione per il quarto anno, senza alcuna clausola rescissoria.