Manchester City, via al ‘Processo del Secolo’: rischio squalifica

E’ iniziato ufficialmente nella giornata di ieri il lungo processo che vede protagonista in Inghilterra il Manchester City. Il club inglese, che domani sera esordirà nella nuova Champions League in casa contro l’Inter di Simone Inzaghi, dovrà difendersi dalle 115 accuse mosse dalla Premier League nei suoi confronti per presunte irregolarità finanziarie.

Un dibattimento che dovrebbe durare ben 10 settimane davanti ad una commissione indipendente formata da tre membri, con il verdetto finale atteso dunque la prossima primavera. Nonostante il City si sia sempre dichiarato innocente, come sottolineato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, quello che è stato definito in patria come il ‘Processo del Secolo’ potrebbe portare in termini di sanzione da una ‘semplice’ multa pesante all’espulsione all’espulsione del club dalla Premier se le accuse più gravi dovessero essere confermate.