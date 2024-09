Infortunio Dimarco, l’Inter non si arrende: ultima speranza

L’Inter continua ad essere in apprensione per le condizioni di Federico Dimarco. Gli esami strumentali eseguiti nella giornata di ieri hanno fortunatamente escluso lesioni a livello muscolare, confermando però l’affaticamento ai flessori della coscia destra riportato dall’esterno mancino.

Il suo impiego contro il Manchester City dovrebbe dunque essere escluso, come riportato dal Corriere dello Sport, a tal punto che il calciatore non dovrebbe nemmeno partire verso l’Inghilterra. In ogni caso, non è ancora detta l’ultimissima parola con l’Inter che ha intenzione di attendere la rifinitura odierna prima di prendere una decisione definitiva.

In attesa del test di oggi, rimangono comunque poche chance di poter recuperare Dimarco già per l’esordio stagionale in Champions League di domani sera. Più alla portata, invece, l’obiettivo derby nel match contro il Milan in programma domenica 22 settembre.