TEGOLA Inter, infortunio UFFICIALE: “Può saltare City e derby”

Era apparso sofferente già nei minuti finali di Monza-Inter, anche se Simone Inzaghi aveva rassicurato tutti nel post partita parlando di “semplici crampi”. E invece Federico Dimarco questa mattina si è sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato un infortunio, per la precisione un affaticamento ai flessori della coscia destra.

Secondo Sky Sport, l’esterno nerazzurro è in fortissimo dubbio per la gara contro il Manchester City: si deciderà domani durante la rifinitura prima della partenza, ma una sua convocazione è piuttosto difficile. Dimarco proverà a recuperare per il derby di domenica contro il Milan, anche se una presenza è ancora incerta.