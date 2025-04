5 cose che (forse) NON ha visto in Inter-Bayern Monaco

Gli occhi e il cuore di tutti i tifosi nerazzurri ieri sera erano proiettati a San Siro per Inter-Bayern Monaco, gara dei quarti di finale di Champions League che ha visto il successo di Lautaro e compagni al termine di un’impresa storica.

Di seguito analizziamo cinque spunti che forse però alcuni potrebbero essere lasciati sfuggire in questa partita e in generale nel corso di questa serata indimenticabile per tutti i tifosi nerazzurri presenti (e non) a San Siro.

Lautaro è arrivato a 150 gol con l’Inter ed è il primo nerazzurro di sempre ad andare a segno per cinque volte di fila in Champions League. Ha anche raggiunto quota 8 reti in una singola edizione di questo torneo eguaglio Eto’o nel 2010/11. Nel post-partita il centravanti nerazzurro ha esaltato tutta la sua squadra ricordando quanta grinta abbia quando conta. Lautaro è anche il miglior attaccante di Champions League e Serie A per palloni recuperati, ha vinto 13 duelli in questa partita: è sempre più impressionante.

In molti ricorderanno che nel 2022 nel confronto dei gironi di Champions League contro il Bayern, Kimmich aveva esultato in faccia a Lautaro dopo la vittoria e ora l’argentino gli ha risposto sul campo. Emerge poi anche una provocazione di Acerbi nei confronti di Muller al 90′

Bruttissimo gesto di acerbe Acerbi che zittisce Muller, lo sport ha altri valori, Acerbi spesso fa scivolate del genere pic.twitter.com/o54LZ1gAUy — Tackle DURO (@tackleduro) April 17, 2025

Sané è certamente uno dei punti di forza del Bayern Monaco, un attaccante molto tecnico e veloce che da anni mette in difficoltà le difese di tutta Europa. Tra andata e ritorno, sulla fascia destra dell’Inter però nessuno è andato in sofferenza contro il numero 10 tedesco. A parte lo svarione finale all’andata Sané è stato annullato nei 180 minuti. I laterali mancini convergevano spesso al centro nel primo tempo e Sané andava a destra ad attaccarci con tanti uomini dal lato di Dimarco e Bastoni ma grandi Meriti nella copertura vanno dati ad un Darmian sempre sontuoso e pure a Pavard sempre sottovalutato.

Non sono mancate (come sempre dopo le partite dell’Inter) delle polemiche sterili. La prima riguarda un tocco di mani di Lautaro sul gol che è stato smentito dalle moviole mentre la seconda riguarda una sciarpa indossata dal presidente della Lega Serie A, Simonelli: qui per maggiori dettagli.