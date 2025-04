La reazione di Passione Inter all’impresa col Bayern Monaco

La serata di ieri è stata indimenticabile per tutti quanti i tifosi dell’Inter che hanno potuto ammirare la loro squadra eliminare dalla Champions League una corazzata come il Bayern Monaco per quella che è stato una vera e propria impresa dei nerazzurri allenata da Simone Inzaghi.

Per tutta la community di tifosi nerazzurri che fa parte di Passione Inter è stata una serata ancora più emozionante grazie alla partita seguita in diretta sui nostri canali. Si tratta di un appuntamento che va in onda per ogni match dell’Inter e che riunisce moltissimi tifosi. Qui un estratto delle reazioni durante la gara dei nostri Lorenzo e Simone.