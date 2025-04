Bastoni miracoloso su Olise: “Partita da grande difensore”

Il passaggio dell’Inter sul Bayern Monaco è arrivato al termine di due grandiose partite dei nerazzurri sia in trasferta che in casa e uno dei protagonisti di entrambe le partite è stato Alessandro Bastoni che ha sputo fermare un talento come Olise sia in Baviera che a San Siro.

I giornali oggi celebrano la prova del difensore nerazzurro con voti e giudizi molto alti. La considerazione di Bastoni all’estero è da sempre molto elevata e ora anche in Italia, al netto di qualche voce fuori dal coro, iniziano ad esserci diversi meriti per il 95 dell’Inter. Di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi di oggi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – “Il salvataggio su Olise in avvio è quello del timing di un grande difensore. L’unico avversario in grado di stenderlo sono i crampi. E quando c’è da spazzare, si fa”.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – “Inizia salvando su Olise e in generale non molla di un centimetro su nessun pallone”.

TUTTOSPORT 7 – “Ripete in fotocopia la gigantesca partita di Monaco: addirittura miracoloso quando mura Olise. A inizio ripresa, tra l’altro, chiama Urbig alla più bella parata della serata”.