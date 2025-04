Come cambia il calendario con le semifinali di Champions

La vittoria contro il Bayern Monaco ha permesso all’Inter di accedere alle semifinali di Champions League. Un traguardo importante, che aggiunge 2 nuove partite al già intenso calendario dei nerazzurri. Ora, ad aprile la situazione si è fatta ancora più estrema.

La gara di andata, infatti, si giocherà il 30 aprile, portando a 9 il conto totale delle gare che i nerazzurri giocheranno in questo mese. Non andrà troppo meglio a maggio: con il ritorno delle semifinali di Champions League il 6 maggio e 4 gare di Serie A, la squadra di Inzaghi dovrà affrontare, per il momento 5 partite.

A queste, infine, potrebbero aggiungersi le eventuali finali di Coppa Italia e Champions League, portando a 7 il numero totale di partite a maggio. In sostanza, negli ultimi 2 mesi di stagione, prima del Mondiale per Club, l’Inter potrebbe ritrovarsi a giocare ben 16 gare.